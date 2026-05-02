Juve per la Champions Verona per la salvezza Yildiz ancora dalla panchina?

Domenica 3 maggio alle 18, all’Allianz Stadium si sfideranno due squadre con obiettivi opposti: una cerca punti per la Champions League, l’altra lotta per evitare la retrocessione. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con alcune incognite sulla formazione, tra cui il possibile impiego di Yildiz, ancora in panchina. La sfida si svolgerà in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Domenica 3 maggio, ore 18, l’Allianz Stadium sarà il teatro di una sfida dal peso specifico molto diverso per le due protagoniste. Da una parte la Juventus, in piena corsa per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica; dall’altra l’Hellas Verona, chiamato a un’impresa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

CALCIO e PEPE - Napoli-Juve e Inter-Como svelano le reali forze

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