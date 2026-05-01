Nella giornata di oggi, dalla sede della squadra trapelano notizie sul rientro di un calciatore turco nel gruppo. L’atleta, che ha ripreso gli allenamenti con il resto della squadra, punta a essere schierato dall’inizio in occasione della partita di domenica prossima. La decisione definitiva verrà comunicata nelle prossime ore, ma il suo ritorno in gruppo rappresenta un passo importante per la sfida in programma.

di Francesco Spagnolo Yildiz titolare in Juve Verona? Il turco è rientrato in gruppo e punta con forza a partire dall’inizio nella sfida di domenica. Ecco le ultime. Il conto alla rovescia sta per terminare: la notizia più attesa in casa bianconera riguarda il pieno recupero del giovane talento turco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Yildiz è ufficialmente tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra e punta con decisione alla prossima sfida di campionato contro il Verona. Il numero 10 della Vecchia Signora sembra aver superato la fase critica del problema fisico che ne ha condizionato il rendimento negli ultimi tempi. Nelle passate settimane, infatti, Yildiz ha dovuto convivere con una fastidiosa tendinopatia al ginocchio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz titolare in Juve Verona? Cosa filtra dalla Continassa in vista della sfida di domenica

Notizie correlate

Juve Galatasaray: Bremer e Yildiz saranno della partita? Cosa filtra dalla ContinassaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Juve Verona, non si correranno rischi per Yildiz e Thuram: su Vlahovic invece filtra questo. Le news dalla Continassadi Angelo CiarlettaJuve Verona, non si correranno rischi sull’impiego di Yildiz e di Thuram: su Vlahovic invece filtra questo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Probabili formazioni Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Vlahovic e Orban; Juve, le ultime verso il Verona: Thuram stringe i denti, ci sono Yildiz e Vlahovic; Juve, le novità su Vlahovic e Yildiz in vista del Verona. Da monitorare le condizioni di Thuram; Yildiz punta il Verona: così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1'.

Criticano dal water, tu... McKennie coperto di fango e l'idolo mai nominato: Yildiz a tutta JuveIl fenomeno bianconero ha parlato di diversi argomenti, dall'importanza del numero 10 alla posizione preferita in campo ... tuttosport.com

Yildiz di nuovo in gruppo, sarà titolare contro il Verona?Oggi Kenan Yildiz è tornato ad allenarsi in gruppo e come rivelato da Sky Sport, il numero 10 bianconero dovrebbe tornare tra i titolari nel match contro il Verona. Il turco, nelle ... tuttojuve.com

#Yildiz titolare in #JuveVerona Le ultime dalla Continassa - facebook.com facebook

Il dubbio più grande, #Yildiz e una certezza intoccabile: Spalletti prepara così Juve-Verona x.com