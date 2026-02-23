Nico Gonzalez l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunio
Nico Gonzalez si trova al centro di una trattativa tra Atletico Madrid e Juventus, a causa di un infortunio muscolare che ha rallentato il suo trasferimento. L’Atletico cerca di ottenere uno sconto sul prezzo di riscatto, alla luce delle condizioni fisiche del giocatore. La Juventus rimane ferma sulle sue posizioni, mentre si attendono novità sulle prossime mosse di mercato. La questione riguarda anche i tempi di recupero di Gonzalez.
muscolare occorso all’argentino. Mentre il tesoretto derivante da Douglas Luiz appare avvicinarsi, la situazione legata a Nico Gonzalez rischia di trasformarsi in un grattacapo per le finanze bianconere. L’ennesimo stop fisico dell’argentino, attualmente in forza all’ Atletico Madrid, sta complicando seriamente il percorso verso l’obbligo di riscatto fissato in estate. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per far scattare la clausola automatica che garantirebbe alla Juventus un incasso di 32 milioni di euro (più uno di bonus in caso di qualificazione Champions dei Colchoneros ), mancano ancora 7 presenze da almeno 45 minuti ciascuna nella Liga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunio Nico Gonzalez: si ferma l’argentino, le sue condizioni dopo Girona Atletico Madrid. La Juve osserva la situazione
Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milioniLa Juventus aspetta di conoscere i dettagli sul riscatto di Nico Gonzalez dall’Atletico Madrid.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nico Gonzalez, riscatto Atletico in bilico: la Juve rischia di non monetizzare; Infortunio muscolare per Nico Gonzalez: si complicano le condizioni dell'obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus; Infortunio per Nico Gonzalez: si complica il riscatto dell'Atletico Madrid? Cosa succede con la Juventus; Atletico Madrid, si ferma Nico Gonzalez.
Nico Gonzalez, riscatto Atletico in bilico: la Juve rischia di non monetizzareDa Madrid arriva una notizia che non fa felici i tifosi bianconeri: almeno tre settimane di stop per l’esterno argentino ... tuttosport.com
Atletico Madrid, si ferma Nico GonzalezAtletico Madrid, si ferma Nico Gonzalez. L'esterno colchoneros si è fatto male contro il Rayo Vallecano in campionato ... fantacalcio.it
SI COMPLICA IL RISCATTO DI NICO GONZALEZ L'ARGENTINO È INFORTUNATO - facebook.com facebook
Parole d'amore di Nico #Gonzalez nei confronti dell'Atleti in conferenza stampa: Nico: "Da quando ho preso la maglia dell'Atlético, non voglio lasciarla andare. Sto lavorando per restare. Spero che questo sogno possa avverarsi." Sensazioni per il riscatto x.com