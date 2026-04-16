NBA Play-in | Curry travolge i Clippers i 76ers volano ai playoff

Nella seconda giornata del torneo play-in della NBA, Curry ha dominato i Clippers con una prestazione impressionante, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Contemporaneamente, i 76ers hanno ottenuto una vittoria che li ha portati direttamente ai playoff, chiudendo la fase play-in con successo. I match hanno visto diverse vittorie e sconfitte tra le squadre coinvolte, influenzando la composizione delle qualificazioni per la fase finale della stagione.

La seconda serata dedicata alla fase play-in della NBA ha consegnato risultati che stravolgono la geografia dei playoff, con i Golden State Warriors che riescono a colpire i Los Angeles Clippers in trasferta e i Philadelphia 76ers che assicurano il settimo posto a Est nonostante l’assenza del loro pilastro, Joel Embiid. Mentre a ovest si prospetta una sfida decisiva contro Phoenix, a est Orlando dovrà affrontare un ultimo bivio contro Charlotte dopo la sconfitta subita. All’interno dell’Intuit Dome, i Golden State Warriors hanno dimostrato una capacità di reazione che trascende la semplice statistica, ribaltando una situazione di svantaggio pesante nell’ultimo quarto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA Play-in: Curry travolge i Clippers, i 76ers volano ai playoff Notizie correlate Curry, Horford e Green: rimonta choc dei Warriors sui Clippers. Philly stende Orlando, è ai playoffSeconda notte di play-in: con una grande prova di Maxey, i Sixers si prendono i playoff. NBA, i Celtics battono gli Hornets e volano ai playoff. Knicks ko anche a OklahomaLos Angeles (Stati Uniti), 30 marzo 2026 – Con la regular season che si avvicina a larghi passi alle sue battute finali, arriva anche il momento dei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NBA Play-in, Golden State sfida i Clippers col dubbio legato a Steph Curry; Le 4 sfide play-in nei duelli tra le stelle: Leonard contro Curry, che show. E Banchero vs Maxey...; Steph Curry avrà minutaggio limitato anche nei play-in; Steph Curry mette all'asta le sneakers della sua stagione più imprevedibile: da 3 mila a 50 mila dollari. Curry, Horford e Green: rimonta choc dei Warriors sui Clippers. Philly stende Orlando, è ai playoffSeconda notte di play-in: con una grande prova di Maxey, i Sixers si prendono i playoff. Orlando si giocherà tutto con Charlotte. Steph ne mette 35, Golden State sfiderà i Suns per l’ultimo pass playo ... gazzetta.it Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanzaLeggi su Sky Sport l'articolo Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanza ... sport.sky.it Play Off: Conegliano inarrestabile, Gara 2 dominata - facebook.com facebook Play Off: #Conegliano inarrestabile, Gara 2 dominata x.com