Judo Pedrotti firma il colpo a Dushanbe | primo podio in un Grand Slam

Una judoka italiana di 25 anni ha ottenuto il suo primo podio in un torneo Grand Slam, conquistando una medaglia di bronzo nella categoria dei -70 kg a Dushanbe. Con questo risultato, si aggiunge alla lista dei podi italiani presenti in Tajikistan, completando così tre piazzamenti in questa competizione. La vittoria rappresenta un passo importante per la atleta, che si è distinta in una gara internazionale di alto livello.

La 25enne azzurra conquista il bronzo nei -70 kg e completa il tris italiano in Tajikistan dopo i podi di Giuffrida e Perna Arriva un’altra medaglia per l’Italia nel quarto Grand Slam stagionale del World Tour di judo, in corso a Dushanbe, in Tajikistan. A salire sul podio è Irene Pedrotti, che chiude al terzo posto nella categoria -70 kg, regalando alla spedizione azzurra il terzo piazzamento dopo quelli ottenuti il giorno precedente da Odette Giuffrida e Kenya Perna nei -52 kg. Per la venticinquenne trentina si tratta del primo podio in carriera in un Grand Slam, dopo quattro piazzamenti tra i migliori a livello di Grand Prix. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Judo, Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe!Calato il sipario sulla seconda giornata in casa Italia al Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo.

Grand Slam di Judo a Dushanbe, l’Italia fa doppio podio: Giuffrida oro e Perna bronzoDushanbe, 1 maggio 2026 – Dal bronzo agli Europei, al primo posto al Grand Slam e l’esordio sul podio stagione nel circuito iridato per Odette...

Contenuti utili per approfondire

Judo, Pedrotti firma il colpo a Dushanbe: primo podio in un Grand SlamLa 25enne azzurra conquista il bronzo nei -70 kg e completa il tris italiano in Tajikistan dopo i podi di Giuffrida e Perna Italia protagonista nel Grand Slam d ... sportface.it

Judo, Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe!Calato il sipario sulla seconda giornata in casa Italia al Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Il day-2 alla ... oasport.it