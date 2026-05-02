Judo Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe!

Nella seconda giornata del Grand Slam di Dushanbe, il quinto evento del circuito mondiale del 2026, una atleta italiana ha conquistato il podio nella categoria dei -70 kg. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole internazionali, con numerosi incontri tra judoka di diverse nazionalità. La giornata ha visto l’eliminazione di alcuni favoriti, mentre altri atleti sono avanzati nelle fasi finali.

Calato il sipario sulla seconda giornata in casa Italia al Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Il day-2 alla Kasri Tennis Arena, in Tagikistan, ha visto Irene Pedrotti ritagliarsi un ruolo di primo piano sul tatami nella categoria dei -70 kg femminili. Una sola rappresentante del Bel Paese, ma un altro podio messo a referto. Dopo il trionfo dell’inossidabile Odette Giuffrida nei -52 kg, la spedizione tricolore ha potuto sorridere anche per il percorso di Pedrotti. Dopo aver sfiorato la top-3 nel Grand Slam di Tokyo dello scorso anno e in quello di Parigi di questa stagione — in quest’ultimo caso fermata al Golden Score nella finale per il terzo posto dalla spagnola Ai Tsunoda — l’azzurra è riuscita a conquistare la terza piazza in questa competizione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe! Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kgSi apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Grand Slam di Judo a Dushanbe, l’Italia fa doppio podio: Giuffrida oro e Perna bronzoDushanbe, 1 maggio 2026 – Dal bronzo agli Europei, al primo posto al Grand Slam e l’esordio sul podio stagione nel circuito iridato per Odette... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Europei Judo Tbilisi 2026: Esposito e le azzurre Pedrotti-Stangherlin a caccia di medaglie; Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri. Judo, Irene Pedrotti ai piedi del podio nei -70 kg del Grand Slam a ParigiSeconda e ultima giornata di incontri sui tatami di Parigi (Francia) per l’edizione 2025 del Grand Slam di judo. In casa Italia, un altro podio sfiorato dopo quello di ieri con Manuel Lombardo nei -73 ... oasport.it Judo, Irene Pedrotti e Tiziano Falcone in evidenza nel Grand Slam di TokyoIl 2025 del judo internazionale è giunto ai titoli di coda. Sui tatami del Grand Slam di Tokyo (Giappone) l’ultimo atto di un’annata in cui i padroni di casa hanno gonfiato il petto. La selezione del ... oasport.it Erminia Zonno. . JUDOLAB NEWS DUSHANBE GS 2026 2 DAY- Kg. 70 IRENE PEDROTTI Grande prova di carattere della nostra azzurra che battendo per Yuko la tedesca GRAUER vola in finale bronzo. - facebook.com facebook