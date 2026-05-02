Joel Santos si inchina a Kelsall per l’Italia sfuma l’Europeo dei pesi mosca

Joel Santos non è riuscito a conquistare il titolo di campione d’Europa dei pesi mosca durante l’ultimo incontro, cedendo il passo a Kelsall. La sfida si è svolta recentemente e ha visto Santos inchinarsi all’avversario sul ring. In Italia, il titolo continentale dei pesi mosca non cambia padrone da oltre dieci anni, quando l’ultimo campione nazionale ottenne la cintura.

Joel Santos non è riuscito a coronare il sogno di laurearsi Campione d’Europa dei pesi mosca, cintura che in Italia manca da ben tredici anni (l’ultimo a riuscirci fu Andrea Sarritzu nel 2013). Il pugile toscano di origini dominicane ha perso contro il britannico Conner Kelsall con verdetto unanime (115-113, 116-112, 114-114) sul ring del Magna Centre di Rotherham (Gran Bretagna), al termine di un confronto rivelatosi molto combattuto ed equilibrato. Il 34enne mancino allenato da Mirko Ricci si era presentato in trasferta con un ruolino immacolato da professionista (otto vittorie e due pareggi), desideroso di diventare il decimo azzurro a fregiarsi della corona continentale nella categoria fino a 50,8 kg (il trono era vacante).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Joel Santos si inchina a Kelsall, per l’Italia sfuma l’Europeo dei pesi mosca Notizie correlate Boxe: Joel Santos contro Kelsall per riportare in Italia l’Europeo dei moscaDomani, nella sera di Rotherham, a pochi chilometri da Sheffield, Joel Santos tenterà di diventare il decimo pugile italiano in grado di laurearsi... Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streamingJoel Santos questa sera, a Rotherham, cercherà di dare l’assalto al titolo europeo dei pesi mosca.