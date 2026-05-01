Domani sera a Rotherham, vicino a Sheffield, si terrà il match tra Joel Santos e Kelsall. L’obiettivo di Santos è conquistare il titolo europeo dei pesi mosca, diventando così il decimo pugile italiano a ottenere questa vittoria. La sfida si svolgerà in una cittadina del Regno Unito, con l’attenzione puntata sul risultato finale e sulla possibilità per Santos di portare in Italia il titolo continentale.

Domani, nella sera di Rotherham, a pochi chilometri da Sheffield, Joel Santos tenterà di diventare il decimo pugile italiano in grado di laurearsi campione europeo dei pesi mosca. La lista dei tricolori è lunga e data quasi a un secolo fa: Enrico Urbinati, Nazzareno Giannelli, Salvatore Burruni, Fernando Atzori (nove difese e una riconquista), Franco Udella (otto difese), Franco Cherchi, Salvatore Fanni, Luogi Camputaro, Andrea Sarritzu. Al cospetto di Santos, 34 anni, di Santo Domingo, ma ormai da tantissimi anni indubitabilmente con il tricolore tra le mani, ci sarà Conner Kelsall, 27 anni, che è proprio di Rotherham e ha un record di 13 vittorie senza sconfitta alcuna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe: Joel Santos contro Kelsall per riportare in Italia l’Europeo dei mosca

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Si parla di: TITOLO EUROPEO PESI MOSCA | JOEL SANTOS VS CONNER KELSALL; Santos, sabato in Gran Bretagna, può diventare il 10° italiano campione EBU dei mosca.

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