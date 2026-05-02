Jazz pop latino e canzoni d' autore | il nuovo calendario di Rab Mataz all' Osteria Rabezzana

Dal 6 maggio al 15 luglio 2026, l'Osteria Rabezzana di via San Francesco d’Assisi a Torino torna a trasformarsi in un club musicale sotterraneo con la nuova programmazione di "Rab Mataz". La rassegna, che si svolge con cadenza settimanale, propone un viaggio tra i generi musicali più diversi —.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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