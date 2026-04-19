Il profumo del mare invade il mercato di via Maratta | inaugurata l' osteria pop Pescionario Fantastico

Oggi, a Ancona, è stata inaugurata una nuova osteria chiamata “Pescionario Fantastico” in via Maratta. Il locale propone un menu che combina piatti di mare tradizionali con alcuni tocchi innovativi, puntando sulla qualità del pescato locale. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore e di cittadini interessati alle novità gastronomiche della zona. La struttura si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina di mare.

ANCONA - Una nuova osteria di mare apre le porte alla città. È stata inaugurata oggi, domenica 19 aprile, “Pescionario Fantastico”, il locale che punta a unire qualità del pescato, identità del territorio e una proposta gastronomica capace di fondere tradizione e innovazione. L’apertura si è.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il "Pescionario Fantastico": l'osteria pop che unisce mare, arte e mangiare è pronta per l'inaugurazioneANCONA – Domenica 19 aprile 2026 alle 17 inaugura, al mercato di via Maratta, il “Pescionario Fantastico”. "Onda x i mercati": la musica invade il mercato del TufelloAppuntamento sabato 11 aprile, dalle ore 18, al Mercato del Tufello per la prima data di “Onda X i Mercati”, il nuovo format performativo che, ideato...