Javier Martinez alza la voce sui social | Una marea di caz*ate l’accaduto

Un ex atleta ha attirato l’attenzione sui social network con un messaggio molto diretto, in cui ha commentato alcune affermazioni ritenute infondate. La sua reazione è arrivata dopo aver letto dichiarazioni che lo coinvolgevano in modo negativo, portandolo a rispondere con toni molto forti. L’intervento ha suscitato discussioni tra i follower, con alcuni sostenitori e altri critici. L’incidente ha messo in evidenza come le opinioni espresse online possano generare reazioni immediate e intense.

Javier Martinez è finito nuovamente al centro dell'attenzione ma questa volta non per le sue prodezze sul campo da pallavolo ma per uno sfogo pubblicato sui social. Tutto è iniziato quando il pallavolista argentino della Terni volley academy ha risposto ad un commento pubblicato da un hater nel suo profilo Instagram. In esso, il leone da tastiera ipotizza che il sentimento provato dall'uomo nei confronti di Helena Prestes sia un po' scemato da alcuni mesi. Di qui, è arrivata la secca smentita di Javier Martinez, che non ha esitato a rispondere per le rime all'hater. L'ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: "Non ti nego che per il papiro scritto l'occhio mi sia caduto nelle tue parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez alza la voce sui social: “Una marea di caz*ate”, l’accaduto Leggi anche: Javier Martinez perde la pazienza sui social: “Mi fa incaz*are”, l’accaduto Javier Martinez vittima di una disavventura social: la richiesta accorata ai fansJavier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande Fratello che... Temi più discussi: Helena Prestes e Javier Martinez, Pasquetta separati: svelato il motivo; Javier Martinez, progetti dopo l'addio alla pallavolo: sarà nell'agenzia di Ignazio Moser; Javier Martinez fa un nuovo passo ed annuncia il suo ritorno; Javier Martinez fa un nuovo passo ed annuncia il suo ritorno. Javier Martinez, weekend a due facce: sconfitta in campo e viaggio d'amore con HelenaDopo il pesante KO con la sua squadra di pallavolo, Javier si è messo in viaggio verso una destinazione ancora sconosciuta ... it.blastingnews.com Javier Martinez, appello ai fan: 'Segnalate la mia pagina TikTok, non posso più accedere'Sui social Javier ha chiesto ai fan di segnalare in massa l'account al quale non riesce più accedere da giorni pare per colpa dell'ex manager ... it.blastingnews.com L'altra sera Javier Martinez avrebbe dovuto fare una diretta dal suo nuovo profilo di TikTok, quello che ha dovuto aprire dopo che ha realizzato che quello originale non gli sarebbe stato restituito da chi lo gestiva quando era al Grande Fratello. Il pallavolista è - facebook.com facebook