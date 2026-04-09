Javier Martinez alza la voce sui social | Una marea di caz*ate l’accaduto

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex atleta ha attirato l’attenzione sui social network con un messaggio molto diretto, in cui ha commentato alcune affermazioni ritenute infondate. La sua reazione è arrivata dopo aver letto dichiarazioni che lo coinvolgevano in modo negativo, portandolo a rispondere con toni molto forti. L’intervento ha suscitato discussioni tra i follower, con alcuni sostenitori e altri critici. L’incidente ha messo in evidenza come le opinioni espresse online possano generare reazioni immediate e intense.

Javier Martinez è finito nuovamente al centro dell'attenzione ma questa volta non per le sue prodezze sul campo da pallavolo ma per uno sfogo pubblicato sui social. Tutto è iniziato quando il pallavolista argentino della Terni volley academy ha risposto ad un commento pubblicato da un hater nel suo profilo Instagram. In esso, il leone da tastiera ipotizza che il sentimento provato dall'uomo nei confronti di Helena Prestes sia un po' scemato da alcuni mesi. Di qui, è arrivata la secca smentita di Javier Martinez, che non ha esitato a rispondere per le rime all'hater. L'ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: "Non ti nego che per il papiro scritto l'occhio mi sia caduto nelle tue parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Javier Martinez alza la voce sui social: “Una marea di caz*ate”, l’accaduto

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