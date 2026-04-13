Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, non ha ancora deciso se prenderà parte al Madrid Open. La sua partecipazione resta in sospeso e potrebbe influenzare il suo posizionamento nel ranking ATP. La scelta di giocare o meno a Madrid potrebbe avere ripercussioni sulla sua classifica, considerando che il torneo spagnolo rappresenta un appuntamento importante sulla terra battuta prima dei grandi eventi sulla stessa superficie.

Jannik Sinner, dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo aggiudicandosi il primo grande torneo su terra battuta della carriera, non ha sciolto le riserve a proposito della sua eventuale partecipazione al Madrid Open. Resta in bilico dunque per adesso la presenza del fuoriclasse italiano nella Caja Mágica madrilena in occasione dell’evento che si terrà dal 22 aprile al 3 maggio. “ È stato tutto piuttosto frenetico, quindi ora sarà bello avere qualche giorno di riposo, lontano dai campi. Mi prenderò due o tre giorni di riposo, poi valuterò con il mio team se andare a Madrid o no “, ha spiegato il 24enne altoatesino dopo la vittoria in finale sul rivale spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 6-3 sul campo centrale del Country Club monegasco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul ranking

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