Nella vigilia di una finale importante, si parla di Jannik Sinner, attualmente al vertice del tennis mondiale e imbattuto dall’inizio di febbraio. Un suo avversario ha commentato che per batterlo sarà necessario giocare al massimo, considerando il suo stato di forma e il ruolo di numero uno. La partita si preannuncia difficile, con l’esito che resta tutto da scoprire.

"Jannik è il numero uno del mondo e non ha perso una partita dall’inizio di febbraio. Penso che in questo momento sia senza dubbio il miglior giocatore al mondo e che dovrò giocare davvero molto bene per avere una possibilità. Ma so di esserne capace e domenica cercherò di dare il massimo”. Alexander Zverev sembra quasi arrendersi ancora prima di giocare contro Sinner. E ha tutte le ragioni per farlo. In fondo negli ultimi scontri non ha mai avuto troppa fortuna. Anzi. ”Credo che, come molti altri giocatori, mi capiti di guardare le statistiche prima delle partite - ha detto Zverev -. Ma penso che molto dipenda dal fatto che il tennis è anche uno sport di sensibilità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik SInner, "non bastano...": Zverev si arrende già prima della finale?

Jannik Sinner vs Alexander Zverev Extended Highlights | Vienna Final 2025

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