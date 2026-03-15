Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set 6-2 6-4 e vola alla sua prima finale a Indian Wells

Jannik Sinner supera Sascha Zverev in due set, vincendo 6-2, 6-4, e raggiunge la sua prima finale a Indian Wells. La partita si conclude con il giovane italiano che si impone senza troppi problemi, dimostrando solidità e precisione. Con questa vittoria, Sinner si garantisce un posto nella finale del torneo statunitense.

Jannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Per l'azzurro gara sempre in pungo, unico brivido prima dell'inizio per un problema alla schiena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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