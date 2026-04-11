Jannik Sinner spazza via ancora! Zverev e si regala la prima finale a Montecarlo

Jannik Sinner ha ottenuto la sua prima finale al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto il tennista tedesco. La partita si è conclusa con una vittoria netta del giocatore italiano, che ora si prepara ad affrontare l’ultimo match del torneo. Questa è la prima volta che Sinner raggiunge questa fase in un torneo di questa categoria. La finale si terrà nelle prossime ore.

Jannik Sinner, per la prima volta nella sua carriera, raggiunge la finale al Masters 1000 di Montecarlo. Per la seconda volta consecutiva, dopo il 2025 di Lorenzo Musetti, la bandiera tricolore sarà su uno dei due lati del campo domani al Country Club, dove Alexander Zverev può far poco di fronte a una performance mostruosa, da 9.6 di performance rating, del numero 2 del mondo. 6-1 6-4 il punteggio in un’ora e 22 minuti: adesso resta solo l’attesa per l’avversario, uno tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot, il rivale per il numero 1 o il monegasco che sta vivendo un sogno. Più che un set, il primo assomiglia a una vera e propria lezione di tennis da parte di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner spazza via (ancora!) Zverev e si regala la prima finale a Montecarlo Leggi anche: Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo: Zverev è l’ostacolo. Alcaraz sfida l’eroe del Principato Jannik Sinner domina ancora Zverev e si qualifica per la finale a Indian Wells!Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale al Masters 1000 di Indian Wells.