Un giovane pilota di MotoGP si trova in una posizione delicata a causa dell’arrivo di un nuovo compagno di squadra. La possibile assegnazione di un altro motorista nel team potrebbe mettere a rischio il suo percorso nel campionato. La decisione riguarderebbe l’ingresso di un altro pilota nel team Pramac, generando incertezza sulla permanenza di quello attuale. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori nel mondo delle corse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gavin Emmett ha riportato che Pramac sta considerando seriamente Senna Agius, invece di Izan Guevara, per garantire una presenza australiana nella MotoGP per il 2027. Entrambi i piloti stanno dimostrando di essere contendenti chiave nella stagione Moto2 del 2026, con prestazioni che stanno attirando l’attenzione delle squadre di MotoGP. Agius ha raggiunto un ottimo momento di forma, attualmente secondo nella classifica, grazie a vittorie consecutive in America e Spagna. Guevara occupa la terza posizione, con podi in Thailandia e Texas.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Izan Guevara a rischio: ingresso di Senna Agius in Pramac potrebbe fermare la sua carriera in MotoGP.

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