Pramac e KTM Racing sono alla ricerca di giovani piloti promettenti per la prossima stagione di MotoGP. Tra i candidati ci sono alcuni talenti australiani, considerati possibili future protagonisti della categoria. La competizione tra le due squadre riguarda principalmente la scoperta di nuovi nomi da inserire nel loro team, con attenzione a chi dimostrerà le capacità di emergere nel massimo campionato motociclistico.

"> Senna Agius: Il Futuro della MotoGP Australiana. Senna Agius è considerato una delle più grandi promesse del MotoGP in Australia, con voci che anticipano un possibile debutto già nel 2027. Attualmente, Agius è accostato al team Pramac e a KTM, due squadre di primaria importanza nel campionato. Il suo cammino nella Moto2 è stato costellato di successi e progressi costanti. Agius ha esordito nel campionato nel 2024, dopo alcune apparizioni come wildcard nel 2022 e 2023, conquistando subito un posto tra i protagonisti del campionato. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti, conferendogli un valore di mercato elevato e una ghiotta opportunità di salire in MotoGP.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Senna Agius: Pramac e KTM Racing nel cercare il prossimo talento MotoGP.

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