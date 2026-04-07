Valsa Group Modena – MA Acqua SBernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialli

La Valsa Group Modena ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in una partita valida per i playoff del quinto posto. La squadra di coach Giuliani ha ripreso subito a vincere dopo la sconfitta contro Piacenza, consolidando il risultato nel corso del match. La partita si è svolta con un andamento favorevole ai padroni di casa, che hanno dominato in tutti i set.

Inizia in discesa la serie dei canarini contro Cuneo, valevole per i playoff quinto posto. Per i ragazzi di coach Giuliani una vittoria netta dopo la delusione della sconfitta con Piacenza. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Davyskiba in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Strehlau-Zaytsev martelli, Codarin-Stefanovic centrali con Cavaccini libero. I padroni di casa iniziano con il piede giusto, ace Davyskiba e 5-1 con timeout Battocchio. La formazione ospite prova a reagire, battuta vincente di Feral e 11-9 con timeout Giuliani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 3-0 | Inaspettato tonfo esterno per i gialliPasso falso del Modena a casa di Monza, complice anche qualche acciacco fisico di troppo. Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 | I gialli chiudono al quarto postoMatch importante al PalaPanini con pregara in cui viene consegnata la maglia numero 4 al capitano del Modena calcio Pergreffi e il premio MVP di... Temi più discussi: Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-21); Il calendario dei quarti di finale playoff quinto posto: lunedì 6 aprile alle ore 19 gara 1 contro Cuneo; Valsa Group Modena-MA Acqua S. Bernardo Cuneo 3-0, le pagelle di gara 1; Modena Volley: il quarto di finale play off quinto posto contro Cuneo. Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | Vittoria convincente per i gialliInizia in discesa la serie dei canarini contro Cuneo, valevole per i playoff quinto posto. Per i ragazzi di coach Giuliani una vittoria netta dopo la delusione della sconfitta con Piacenza. Modena ... modenatoday.it Pallavolo SL PlayOff 5 posto – Modena comincia con un secco 3-0 contro CuneoDopo i successi interni firmati sabato da Milano e Monza nei Quarti di Finale dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca, Valsa Group Modena supera 3-0 MA Acqua S.Bernardo Cuneo in Gara 1 al PalaPan ... ivolleymagazine.it Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Valsa Group Modena vs. MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com facebook