Italia sotto la pioggia | perturbazioni continue ricaricano le falde ma aumenta il rischio di frane e allagamenti

L’Italia si trova sotto una pioggia incessante da giorni. Le perturbazioni continuano a scaricare acqua su molte regioni, ricaricando le falde acquifere. Ma questa situazione porta anche problemi: il rischio di frane e allagamenti aumenta di ora in ora. Le strade sono allagate, e alcune zone sono state già evacuate. La protezione civile invita alla prudenza, mentre le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora qualche giorno.

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con una sequenza di perturbazioni che stanno trasformando l'inverno in un periodo di precipitazioni intense e temperature in calo. Un quadro climatico che segna una rottura significativa con la tendenza anticiclonica degli anni passati, e che sta mettendo a dura prova il territorio, ricaricando al contempo le risorse idriche fondamentali per i mesi estivi. La Sila, in Calabria, si è già imbiancata, offrendo uno spettacolo suggestivo ma anche un chiaro segnale dell'intensità del fenomeno.

La stagione si presenta incerta, con una serie di perturbazioni che minacciano di influenzare le festività natalizie.

Sei Nazioni, l'Italia si esalta sotto il diluvio e batte pure le assenze: la Scozia si arrende, finisce 18-15Sei Nazioni, l'Italia conquista una vittoria di platino contro una Scozia dura a morire. Lynagh e Menoncello super in avvio, poi c'è da contenere il ritorno degli scozzesi, contenuto con una gran dife ... sport.virgilio.it

Rugby, Sei Nazioni: Italia batte Scozia (18-15). Grande vittoria al debutto. Azzurri sempre avanti sotto la pioggiaL'Italia di Quesada batte la Scozia 18-15, nel Sei Nazioni, bissando il successo di Roma di due anni fa, con un'analogia non da poco: una strepitosa difesa sull'alto finale da oltre 20 fasi della sq ... firenzepost.it

L'Italia soffre nel finale ma riesce a difendere la vittoria sotto il diluvio dell'Olimpico facebook

