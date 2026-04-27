Clima impazzito | 295 milioni di persone a rischio fame nel Sud globale

Oltre 295 milioni di persone in 53 paesi del Sud globale stanno vivendo problemi di insicurezza alimentare legati ai cambiamenti climatici. Questo numero riguarda popolazioni di diversi continenti che si trovano a fare i conti con condizioni meteorologiche estreme, siccità e inondazioni che danneggiano le colture e compromettono l’approvvigionamento di cibo. La situazione mette in evidenza l’impatto diretto del clima sulla sicurezza alimentare di vaste aree del pianeta.

? Cosa sapere Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi affrontano l'insicurezza alimentare per il clima.. La produttività agricola mondiale è calata del 21% rispetto al periodo pre-1961.. Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi affrontano oggi una grave insicurezza alimentare a causa della crisi climatica, con impatti devastanti che colpiscono soprattutto le zone del Sud globale. La realtà che emerge dai dati internazionali descrive un mondo dove il clima non è più un elemento prevedibile, ma una forza che scardina i ritmi millenari delle comunità. Con un aumento della temperatura media planetaria che ha già superato la soglia di +1°C rispetto all’era preindustriale, l’instabilità meteorologica si manifesta con ondate di calore che persistono per lunghi periodi e piogge violentissime concentrate in pochissime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima impazzito: 295 milioni di persone a rischio fame nel Sud globale Notizie correlate Clima impazzito e rischio per i cani: allarme bruchi in anticipoIl riscaldamento climatico sta anticipando i ritmi della natura, portando già in questo periodo dell’anno la minaccia dei bruchi della... Leggi anche: Caffè a rischio: clima impazzito minaccia raccolti e prezzi, allarme per consumatori e agricoltori globali.