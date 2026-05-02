Una rivolta ha coinvolto il reparto G12 di un carcere a Roma, dove alcuni detenuti hanno iniziato a protestare in modo violento. La situazione ha portato a momenti di caos all’interno della struttura, con fiamme che si sono alzate tra le celle e numerosi agenti intervenuti per ristabilire l’ordine. La protesta ha causato disagi e interruzioni nelle attività quotidiane del penitenziario.

Una rivolta è esplosa all’interno del carcere di Rebibbia, a Roma, dove un gruppo di detenuti ha messo in atto una protesta violenta nel reparto G12. L’episodio si è caratterizzato fin da subito per l’uso di fuoco e ostacoli improvvisati, con l’obiettivo di impedire l’intervento degli agenti. La situazione ha generato momenti di forte tensione all’interno della struttura penitenziaria, con rischi concreti per la sicurezza complessiva. Secondo le prime informazioni, la sommossa sarebbe stata successivamente contenuta, ma resta alta l’attenzione sulle condizioni interne. Durante la protesta, i detenuti hanno dato alle fiamme materassi e coperte, creando una vera e propria barriera incendiaria lungo il corridoio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, rivolta nel carcere: caos e fiamme! Cosa succede

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