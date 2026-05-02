Il 3 maggio si ricorda la Giornata dei giornalisti uccisi in Italia, un'occasione per riflettere sulla sicurezza dei professionisti dell'informazione nel paese. Recenti dati collocano l’Italia al 56° posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. Le querele temerarie sono spesso utilizzate per ostacolare le indagini giornalistiche, influenzando il lavoro dei professionisti e la possibilità di far conoscere determinate verità.

? Cosa scoprirai Perché l'Italia è scesa al 56° posto nella classifica mondiale?. Come influenzano le querele temerarie la libertà delle inchieste giornalistiche?. Quali minacce concrete affrontano i reporter nelle zone controllate dalla criminalità?. Perché la precarietà economica mette a rischio la verità delle notizie?.? In Breve Italia scende al 56° posto nella classifica mondiale di Reporters sans frontières.. La ricorrenza coincide con la Giornata mondiale della libertà di stampa istituita dall'ONU nel 1993.. Le attività del 3 maggio coinvolgeranno scuole, università, enti locali e l'Ordine dei giornalisti.. Le minacce includono pressioni criminali e l'uso di querele temerarie per bloccare le inchieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: il 3 maggio sarà la Giornata dei giornalisti uccisi

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