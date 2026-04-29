Giornalisti uccisi il Senato approva la giornata di commemorazione | sarà celebrata il 3 maggio

Il Senato ha approvato all’unanimità l’istituzione di una giornata dedicata alla memoria dei giornalisti uccisi durante il lavoro. La commemorazione si terrà il 3 maggio di ogni anno, con l’obiettivo di ricordare chi ha perso la vita svolgendo il proprio mestiere. La decisione è stata confermata con il voto finale dell’assemblea parlamentare, che ha dato il via libera alla proposta.

Una giornata per ricordare i giornalisti uccisi sul campo per il lavoro che stavano svolgendo. E’ quella istituita oggi,, con il via libera definitivo dell’aula del Senato. E’ stato infatti approvato all’unanimità, in via definitiva, il Ddl istituivo della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Il provvedimento fissa la ricorrenza per il 3 maggio. Leggi anche Mauro De Mauro, l'eroe antimafia e "fascista" ucciso senza avere avuto giustizia e l'ombra del caso Mattei. Relazioni pericolose: al corteo pro Palestina di Milano il brigatista del commando che uccise Tobagi. La giornata della memoria per i giornalisti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giornalisti uccisi, il Senato approva la giornata di commemorazione: sarà celebrata il 3 maggio Notizie correlate La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria... Sport: Celli, ok Albo societa’ storiche di Roma, Giornata sara’ celebrata il 12 settembreL’Assemblea capitolina ha approvato oggi una proposta di deliberazione che prevede l’istituzione dell’Albo delle società sportive storiche di Roma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giornata giornalisti uccisi, la data è il 3 maggioIl Senato ha approvato all'unanimità in via definitiva il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro p ... italiaoggi.it La giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento dell ... msn.com