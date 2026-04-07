Ispezioni nelle officine meccaniche | Irregolarità in tutte le aziende controllate

Nelle ultime ispezioni condotte nelle officine meccaniche dell’area, sono state riscontrate irregolarità in tutte le aziende controllate. A differenza degli anni precedenti, in cui il settore dell’edilizia presentava più problemi, questa volta le verifiche hanno evidenziato anomalie diffuse tra le imprese che operano nel settore delle lavorazioni metalliche. L’attività di controllo ha riguardato diversi aspetti relativi alla sicurezza e alla conformità delle strutture.

Empoli, 7 aprile 2026 – Rispetto agli anni passati, non è l’edilizia la “maglia nera” della sicurezza nell’Empolese, bensì il settore delle lavorazioni metalliche. Il bilancio delle prime attività di vigilanza dell’anno, condotte dai tecnici del PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) dell’Azienda Usl Toscana centro, evidenzia infatti un quadro che merita particolare attenzione: nelle officine meccaniche del territorio della zona empolese, l’incidenza delle violazioni riscontrate ha superato quella di comparti tradizionalmente considerati ad alto rischio. Ad oggi tutte le aziende ispezionate sono state oggetto di prescrizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ispezioni nelle officine meccaniche: “Irregolarità in tutte le aziende controllate” Scampia, sequestrate due officine meccaniche abusive dalla Polizia MetropolitanaContinuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine abusive. Evasione fiscale e scarico illecito in fogna, sequestrate 2 officine meccaniche abusiveContinuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine abusive. Argomenti più discussi: Controlli a tappeto in cantieri e negozi, scattano 19 denunce e la sospensione di 7 attività; Osio Sopra, blitz dei carabinieri: scoperta officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti pericolosi; Officina per auto abusiva, gestione illecita dei rifiuti: nei guai imprenditore - BresciaToday; Emissioni non autorizzate e rifiuti bruciati: i carabinieri sequestrano un’officina. Complessivamente le ispezioni hanno portato a sanzioni per 10mila euro e al sequestro di oltre 2 quintali di alimenti irregolari LEGGI QUI - facebook.com facebook #Porti, il @mitgov_it trasmette al Parlamento gli esiti delle ispezioni alle Autorità di Sistema Portuale x.com