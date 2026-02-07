Pensioni | taglio Irpef da marzo bonus fino a 440€ all’anno per i redditi medi Aumenti anche per over 70 e invalidi

Da marzo, molti pensionati vedranno un assegno più grande grazie al taglio dell’Irpef approvato nella legge di bilancio. Per i redditi medi arriveranno bonus fino a 440 euro all’anno, mentre aumenti sono previsti anche per over 70 e invalidi. La stretta fiscale si traduce in un miglioramento reale per chi riceve la pensione.

L’assegno pensionistico di marzo sarà più corposo per una vasta platea di beneficiari, grazie all’applicazione del taglio dell’Irpef approvato con la legge di bilancio. Una misura che, seppur non rivoluzionaria in termini di importo, si tradurrà in un incremento mensile per i pensionati con redditi compresi tra 28.000 e 200.000 euro, e che si aggiunge alle già attive rivalutazioni legate all’inflazione e agli aumenti per gli over 70 e gli invalidi civili. L’Inps ha già avviato le procedure per garantire l’applicazione di questa riduzione della seconda aliquota, che passa dal 35% al 33%, a partire dal prossimo mese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pensioni Irpef

Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

Da marzo l'Inps applicherà il taglio sulla seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pensioni Irpef

Argomenti discussi: Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026); Pensioni, da marzo l'Inps applica il taglio dell'Irpef: gli aumenti; Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretrati; Pensioni, taglio Irpef da marzo: i nuovi importi. Arrivano anche gli arretrati: le tabelle degli aumenti.

Pensioni, taglio Irpef da marzo: i nuovi importi. Arrivano anche gli arretrati: le tabelle degli aumentiPensioni. Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef. E procederà anche con l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ... ilmessaggero.it

Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretratiL’Inps fissa il calendario: sconto fiscale e 12 euro in più sulle maggiorazioni partono in primavera, con il recupero degli arretrati di gennaio e febbraio ... repubblica.it

Pensioni, da marzo il taglio dell'Irpef: i nuovi importi. E arrivano anche gli arretrati. Le tabelle degli aumenti facebook

Pensioni 2026, taglio Irpef e aumenti: cosa sapere x.com