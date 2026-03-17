Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di avere la possibilità di decidere sul futuro di Cuba, dichiarando di poterla prendere o lasciarla andare. Durante un'intervista nello Studio Ovale della Casa Bianca, ha dichiarato che crede di avere l'onore di poter agire sulla questione cubana. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti, senza ulteriori dettagli o specificazioni.

“Penso che avrò l’onore di prendere Cuba, un grande onore”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Quando gli è stato chiesto di specificare su questo punto, il tycoon ha risposto: “Sì, prendere Cuba in qualche modo: prenderla o liberarla, penso che posso farci qualunque cosa voglio“. “Adesso sono una nazione molto indebolita. Ci sono stati per molto tempo leader molto violenti. Castro è stato un leader molto violento e anche suo fratello. È così che hanno governato, ma a molte persone piacerebbe tornare indietro“, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Trump: "Penso di poter fare ciò che voglio, prenderla o liberarla"

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