Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non può avere armi nucleari, sottolineando che questa possibilità non deve essere concessa. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi e si inserisce nel dibattito internazionale sulle politiche nucleari e sulla sicurezza regionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o accordi specifici legati a questa posizione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l’Iran non può possedere armi nucleari. “Le userebbero molto rapidamente contro un posto chiamato Israele, le userebbero sul Medio Oriente e le userebbero sull’Europa”, ha detto Trump che poi ha aggiunto: “E immagino che noi saremmo i prossimi, e questo non accadrà”. Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni durante un discorso tenuto alla cena del Forum Club of the Palm Beaches presso il Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Non gli si possono concedere armi nucleari"

Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

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