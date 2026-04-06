Il giorno successivo alla dichiarazione di un ex presidente statunitense, si parla di una scadenza per un accordo con l’Iran legato al suo programma nucleare. L’ex presidente ha affermato che l’Iran non può ottenere armi nucleari e ha giudicato la proposta di Teheran insufficiente. Nel frattempo, l’Iran ha inviato al Pakistan la risposta a una proposta di tregua, composta da dieci punti.

Lo ha detto il presidente Usa arrivando alla casa Bianca. Trump parlerà ancora: alle 19 ora italiana si terrà una conferenza stampa sul salvataggio del colonnello pilota del caccia abbattuto in Iran. La proposta dell'Iran è un «grande passo», ma «non è sufficiente». Lo ha detto Donald Trump ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare. «Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose», ha osservato. Aggiungendo: «La scadenza di domani è definitiva». Lo ha detto il presidente Usa arrivando alla casa Bianca. «Un funzionario statunitense mi ha riferito che lunedì l'Iran ha inviato una risposta in 10 punti alla proposta per porre fine alla guerra». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: "Domani è la scadenza definitiva per un accordo con l'Iran. Non possono avere armi nucleari. Da loro proposta insufficiente"

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