L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato le recenti tensioni con l’Iran, affermando che dichiarare di non vincere sarebbe un tradimento. Nel frattempo, fonti iraniane indicano che potrebbe esserci una ripresa del conflitto tra le due nazioni. La situazione sembra essere tornata al centro dell’attenzione internazionale, con dichiarazioni che riflettono un clima di tensione crescente tra Washington e Teheran.

Donald Trump tuona contro l’ Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran. Il capo della Casa Bianca ha infatti affermato di considerare “tradimento” che si dica che Washington non sta “vincendo” la guerra. In un discorso al Forum Club di Palm Beaches, il tycoon ha ribadito che l’Iran non avrà mai l’ arma nucleare e non ha risparmiato nemmeno una battuta minacciosa contro Cuba: “Al ritorno da Teheran, la portaerei USS Abraham Lincoln potrebbe avvicinarsi” alle loro coste, ha detto Trump. Guerra in Iran – Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 020526 08:00 Fine...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”. Teheran: “Probabile la ripresa del conflitto” – La diretta

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi

Notizie correlate

Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento” – La direttaDonald Trump tuona contro l’Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran.

Iran, Trump: “Stiamo vincendo di gran lunga la guerra”Stando a quanto riporta l’agenzia Bloomberg il presidente Usa Donald Trump avrebbe detto che gli Stati Uniti stanno “vincendo di gran lunga la guerra...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La fretta di Trump, i calcoli dell'Iran: così le due strategie portano allo stallo; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare.

Iran, Trump: Dire che non stiamo vincendo è tradimento – La direttaDonald Trump tuona contro l'Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran. Il capo della ... lapresse.it

Guerra in Iran, Trump alza il tiro: minaccia l’Europa, sfida Teheran e apre il fronte Cuba. Dire che non stiamo vincendo è tradimentoLa guerra in Iran entra in una fase sempre più politica, oltre che militare. Donald Trump spinge sulla linea dura, respinge l’ultima proposta di Teheran e ... thesocialpost.it

Guerra Iran, Teheran: «Probabile una nuova guerra con gli Usa». Trump: «Finito qui, prenderò il controllo di Cuba» - facebook.com facebook

Dopo le tensioni sulla questione Iran, nuove minacce di Trump all'Ue: "Non rispetta gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion". "Parole inaccettabili", risponde Bruxelles che, la scorsa estate, aveva firmato con Washington un accordo commerciale c x.com