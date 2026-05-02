Iran Trump | Dire che non stiamo vincendo è tradimento – La diretta

Da lapresse.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un discorso pubblico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo con l’Iran rappresenta un tradimento. La dichiarazione si rivolge a chi ha evidenziato le difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nelle relazioni con Teheran. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui contenuti specifici dell’intervento.

Donald Trump tuona contro l’ Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran. Il capo della Casa Bianca ha infatti affermato di considerare “tradimento” che si dica che Washington non sta “vincendo” la guerra. In un discorso al Forum Club di Palm Beaches, il tycoon ha ribadito che l’Iran non avrà mai l’ arma nucleare e non ha risparmiato nemmeno una battuta minacciosa contro Cuba: “Al ritorno da Teheran, la portaerei USS Abraham Lincoln potrebbe avvicinarsi” alle loro coste, ha detto Trump. Guerra in Iran – Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 020526 08:00 Fine diretta: 020526 23:00 08:23 020526 Libano, l'Idf ordina l'evacuazione di alcuni villaggi e città Avviso di evacuazione da parte dell’Idf per i residenti di alcune città del Libano.🔗 Leggi su Lapresse.it

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