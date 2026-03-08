Iran Trump | Stiamo vincendo di gran lunga la guerra

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno vincendo di gran lunga la guerra con l’Iran e che questa continuerà ancora per un po’. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, Trump ha affermato che l’amministrazione americana sta ottenendo successi significativi nel conflitto e che la vittoria è ormai evidente. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i due paesi.

Stando a quanto riporta l’agenzia Bloomberg il presidente Usa Donald Trump avrebbe detto che gli Stati Uniti stanno “vincendo di gran lunga la guerra con l’Iran, e continuerà. Continuerà per un po’”. In Iran gli Usa stanno andando “molto bene”, “è stato incredibile” perché gli Usa hanno distrutto “42 navi della Marina militare” iraniana in 3 giorni, oltre all’aviazione e alle telecomunicazioni. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, prendendo parte alla riunione “Shield of Americas” con i leader di diversi Paesi dell’America Latina nel suo golf club nella zona di Miami. “Non rispondo. Potrebbe essere? Forse, ma devono esserci ottime ragioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Sky tg24. . Sono state pubblicate immagini satellitari che mostrano il prima e il dopo dei siti iraniani colpiti da Stati Uniti e Israele dall'inizio degli attacchi del 28 febbraio. Le immagini, provenienti da Vantor, includono basi missilistiche, una struttura militare cost - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com