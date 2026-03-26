Iran Trump | stiamo vincendo iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

Un funzionario statunitense ha dichiarato che gli iraniani stanno trattando con gli Stati Uniti, anche se hanno paura di esprimere apertamente questa volontà. Ha inoltre affermato che il governo americano sta vincendo e che alcuni sostengono che questo sia il miglior primo anno di un presidente in carica. La notizia riguarda le dinamiche tra le due nazioni e le percezioni interne in Iran.

Roma, 26 mar. (askanews) – “C’è chi dice che questo è il miglior primo anno di un presidente di tutti i tempi. Sono d’accordo al 100%. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo chiuso otto guerre e ne stiamo vincendo un’altra. Stiamo vincendo come mai prima d’ora con l’Iran. E datemi retta: stanno negoziando. Volgliono tantissimo fare una accordo, ma sono spaventati di ammatterlo, perché hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa popolazione. E hanno anche paura di essere uccisi da noi. Non c’è mai stato un capo di Stato che voleva così poco essere capo dell’Iran”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, nel suo intervento alla cena per la raccolta di fondi del Nation Republican Congressional Committee’s (Nrcc). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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