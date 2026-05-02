Iran riapertura di Hormuz e stop guerra | cosa prevede la proposta che non soddisfa Trump

Una proposta riguardante l’Iran prevede la riapertura delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz e la fine del blocco dei porti iraniani. Include anche garanzie sulla sospensione delle ostilità e il rinvio dei colloqui sul programma nucleare a una data successiva. Tuttavia, questa proposta non ha trovato il consenso dell’ex presidente statunitense, che ha espresso riserve e insoddisfazione.

(Adnkronos) – Dalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla fine della guerra al rinvio dei colloqui sul nucleare a un secondo momento. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella proposta elaborata dall'Iran e inviata agli Stati Uniti tramite la mediazione del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump Notizie correlate Leggi anche: «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Cosa prevede: nessun coinvolgimento militare Iran, la guerra in diretta, Teheran propone la riapertura di Hormuz, Trump scettico. Merz (Germania): “Stati Uniti umiliati”.Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran propone la riapertura dello Stretto di Hormuz e il rinvio dei colloqui... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli Usa scettici sulla proposta dell’Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz; Dall'Iran arriva la proposta agli Usa per riaprire Hormuz; Hormuz rimane bloccato: per l’Iran ora il problema è stoccare il greggio; Medio Oriente: Putin ad Araghchi: 'Faremo il possibile per la pace'. Teheran: 'L'esercito deve avere per legge lo Stretto' - LIVEBLOG. Iran, riapertura di Hormuz e stop guerra: cosa prevede la proposta che non soddisfa Trump(Adnkronos) – Dalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla fine della guerra al rinvio dei colloqui sul nuclea ... pianetagenoa1893.net Iran: nuova proposta Teheran agli Usa prevede riapertura Hormuz, nucleare dopoSecondo un alto funzionario Repubblica islamica a Reuters (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - Un alto funzionario della Repubblica ... ilsole24ore.com La Casa Bianca al Congresso USA: le ostilità con l'Iran sono "terminate" Il primo maggio, ora locale, il corrispondente del China Media Group ha appreso che la Casa Bianca, in una lettera indirizzata al Congresso degli Stati Uniti, ha affermato che sebbene le - facebook.com facebook #Ancora Trump sull'Iran x.com