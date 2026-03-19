Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato un piano per riaprire lo stretto di Hormuz, con l’obiettivo di garantire la navigazione commerciale nella regione. Il progetto prevede un approccio senza coinvolgimento militare e mira a facilitare il transito delle navi senza interventi armati. La proposta è stata presentata oggi e riguarda principalmente la gestione delle rotte marittime nello stretto.

C'è un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sei Paesi, tra cui l'Italia, si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale di Hormuz. A riferirlo è un comunicato diffuso da Downing Street. Il piano Sono sei i Paesi che hanno deciso di aderire al piano di apertura dello stretto:Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Lo si legge nel comunicato diffuso da Downing Street nel quale i paesi condannano anche con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. La condanna a Teheran «Noi condanniamo nei termini più forti - si legge nel comunicato diffuso a nome dei... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Cosa prevede: nessun coinvolgimento militare

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