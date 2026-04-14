nyt trump boccia proposta iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranio

L'Iran ha risposto formalmente agli Stati Uniti offrendo una sospensione di massimo cinque anni dei suoi programmi di arricchimento dell'uranio, rispetto ai venti anni richiesti dagli americani durante i negoziati svoltisi a Islamabad nel fine settimana. La proposta iraniana rappresenta una riduzione rispetto alla richiesta iniziale degli Stati Uniti, che mirava a un blocco più esteso. La discussione si svolge nel contesto delle trattative sul programma nucleare.

L'Iran, in una risposta formale inviata lunedì, hanno offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio, a fronte dei 20 anni richiesti dalla delegazione americana nei negoziati tenuti a Islamabad nel fine settimana. Lo riporta il New York Times, in base a quanto riferito da due alti funzionari di Teheran e da uno di Washington. Trump, tuttavia, ha respinto l'offerta, ha precisato il funzionario statunitense. Sono però in corso discussioni sull'opportunità di tenere un ulteriore ciclo di negoziati in presenza, anche se non è ancora stato tracciato alcun piano definitivo....🔗 Leggi su Lanazione.it

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