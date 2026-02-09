Iran, premio Nobel Mohammadi condannata ad altri 6 anni di carcere

La giudice iraniana ha condannato nuovamente la premio Nobel per la pace, Mohammadi, a sei anni di carcere. La donna, già condannata a 25 anni, dovrà scontare altri sei per le sue attività di protesta contro il regime. La notizia arriva in un momento di crescente tensione nel Paese, con le autorità che continuano a reprimere chi si oppone.

In Iran. Il regime aggiunge altri sei anni di carcere ai 25 comminati alla premio Nobel per la pace Mohammadi.







Alla 52enne sono stati anche comminati due anni di confino nella città di Khosf, nella provincia orientale del Khorasan meridionale, e altrettanti di divieto di viaggio all'estero

L'attivista per i diritti delle donne e ingegnera è stata condannata da un tribunale iraniano ad altri anni di carcere e un divieto di espatrio di due anni

Ancora una condanna per la premio Nobel iraniana Narges Mohammadi. Il regime degli ayatollah ha deciso che dovrà scontare altri 7 anni, oltre a quelli a cui era già stata condannata, per "raduno e collusione contro la sicurezza", a un anno per "propaganda"

