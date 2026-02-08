La Nobel per la pace Narges Mohammadi resta in carcere in Iran, condannata a sei anni. La sua famiglia e i sostenitori chiedono di intervenire, ma al momento non ci sono novità. La condanna arriva mentre l’attivista continua a lottare per i diritti umani e contro le restrizioni del regime.

Non c’è pace per Narges Mohammadi, la cittadina e attivista iraniana, vincitrice del Nobel per la pace 2023. La donna, gravemente malata e in pericolo di vita, è stata condannata a sei anni di carcere. A confermare la notizia è stato il suo avvocato all’Afp. I reati a lei contestati sono associazione a delinquere e collusione per commettere illeciti. Una decisione presa da un tribunale iraniano, dopo che da settimane la donna è detenuta in isolamento nel carcere di Mashhad. L’attivista è stata infatti arrestata il 12 dicembre, durante la cerimonia funebre di Khosrow Alikordi, un avvocato impegnato in favore dei diritti umani trovato morto in circostanze sospette. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Narges Mohammadi, la Nobel per la pace condannata a 6 anni di carcere in Iran

Approfondimenti su Narges Mohammadi

