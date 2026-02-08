Iran Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere. L’attivista iraniana, nota per il suo impegno, si trova ora di fronte a una nuova sfida legale. La notizia ha fatto subito il giro del mondo, lasciando molti a chiedersi cosa succederà ora alla sua battaglia per i diritti umani in Iran.

(Adnkronos) – Non c'è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. E' stata condannata a sei anni di carcere con accuse di "raduno" e "collusione" – riferisce Iran International sulla base di quanto reso noto dal legale di Mohammadi, Mostafa Nili – a un anno e sei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Iran Nobel

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia funebre a Mashhad.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran Nobel

Argomenti discussi: Iran, Nobel per la Pace Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame in carcere; La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, ha iniziato uno sciopero della fame; L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è in sciopero della fame; Iran, la Nobel Mohammadi in carcere. Ha iniziato lo sciopero della fame.

La Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni in IranIl reato contestatole è di associazione e collusione per commettere e reati, una sorta di accusa di cospirazione (ANSA) ... ansa.it

Iran, la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcereLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere ... tg24.sky.it

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace 2023, ha intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro l'ingiusta detenzione e il diniego di avere contatti con la famiglia e i legali. Continuiamo a chiedere insieme la sua liberazione: https://bit.ly/4rlfq2 facebook

La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, ha iniziato uno sciopero della fame x.com