Un alto ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che è probabile una ripresa degli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. La sua affermazione è stata diffusa dall'agenzia di stampa Fars. La situazione nella regione rimane tesa e suscettibile di ulteriori sviluppi. Nessun dettaglio su eventuali azioni o tempistiche è stato fornito al momento.

Il generale Mohammed Jafar Asadi, un alto ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, citato dall'agenzia di stampa Fars, ha dichiarato oggi che "una ripresa degli scontri tra Iran e Stati Uniti è probabile". "I fatti dimostrano che gli Stati Uniti non rispettano alcun impegno". Ha quindi aggiunto che le forze armate iraniane sono "pienamente preparate ad affrontare qualsiasi nuova avventura o errore da parte degli americani". Di seguito le principali notizie della giornata: L'Iran: "Pronti a qualsiasi nuova follia Usa" - "Le forze armate sono pienamente preparate a qualsiasi nuova avventura o follia da parte degli americani". Lo ha dichiarato Mohammad Jafar Asadi, vice capo del comando centrale delle Forze armate, Khatam al-Anbiya, citato dall'agenzia di stampa iraniana Fars.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Ripresa degli scontri probabile"

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