La Croce Rossa inaugura una nuova ambulanza

La Croce Rossa di Bagni di Lucca ha presentato una nuova ambulanza. Si tratta di un mezzo di ultima generazione, una Ford di tipo A, pensata per interventi di emergenza e urgenza. Il comitato locale punta a migliorare i servizi di assistenza sanitaria sul territorio. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di volontari e autorità locali.

BAGNI DI LUCCA Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana rinnova il proprio parco mezzi destinato ai servizi di emergenza sanitaria con l'arrivo di una nuovissima ambulanza di tipo A per emergenza-urgenza motorizzazione Ford. Verrà inaugurato sabato 28 febbraio alle 15 a Bagni di Lucca, in piazza Jean Varraud alla presenza delle autorità cittadine, degli esponenti locali e regionali di Croce Rossa e del mondo del volontariato della Valle del Serchio. L'acquisto del nuovo mezzo è stato possibile grazie ad una accurata gestione dei propri fondi da parte del Comitato di Bagni di Lucca, con l'aggiunta delle donazioni che in questo periodo sono giunte da parte della popolazione e che sono state utilizzate per completare questo progetto.

