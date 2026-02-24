Croce Rossa in addestramento estremo | neve feriti e stress da gestire

La Croce Rossa ha avviato un intenso addestramento in montagna a causa delle condizioni di neve e delle sfide di gestione di feriti e stress. I volontari affrontano un percorso impervio dalla località La Vetricia al Bivacco Caciaia, con zaini pesanti e strumenti di orientamento. Durante l’allenamento, simulano situazioni di emergenza reali, testando resistenza e capacità di reazione. La prova si conclude con un’esercitazione di soccorso in condizioni estreme.

L’addestramento in montagna: prove di resistenza e sopravvivenza. La neve fresca ricopre il sentiero che dalla località La Vetricia conduce al Bivacco Caciaia, un percorso che i volontari della Croce Rossa hanno affrontato con zaini carichi e mappe in mano. La prima sfida è stata la cartografia: orientarsi tra le pendici dell’Appennino non è stato semplice, soprattutto con le condizioni climatiche avverse. I partecipanti hanno dovuto mettere alla prova non solo le loro competenze tecniche, ma anche la loro capacità di resistere allo stress psicofisico in un ambiente ostile. Una volta raggiunto il bivacco, l’addestramento è entrato nel vivo con lezioni pratiche sulle tecniche di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Formazione e simulazione d’emergenza: addestramento speciale al lago di Quarto per la Croce Rossa Leggi anche: Croce Gialla e Croce Rossa smentiscono l'Ssc Ancona: «Da parte della società reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali» Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Valanga simulata, soccorso reale: tre giorni di addestramento ad alta complessità a Bussoleno; Valanga simulata, ma soccorso reale: tre giorni di addestramento ad alta complessità; Addestramento soccorso valanga: tre giorni tra Bussoleno e Pian del Frais; Santa Caterina. Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emergenze di protezione civile. Così la Croce Rossa si presta alla propaganda del Cremlino nei territori ucraini occupatiLa Croce Rossa ha perso la sua neutralità da associazione umanitaria nei territori occupati ucraini, secondo un’inchiesta congiunta di Follow the Money, Paper Trail Media, Der Standard, Delfi, ... ilfoglio.it GenovaQuotidiana. . Settantaduenne cade da 4 metri mentre fa lavori in casa. Soccorso dalla Croce Rossa Ponente, dall'automedica Golf 5 e dal Drago Vvf e trasportato al San Martino in gravi condizioni. - facebook.com facebook