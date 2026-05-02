Il nuovo iPhone Ultra presenta alcune novità tecniche che attirano l’attenzione: tra queste, l’uso del Liquid Metal e di un vetro con spessore variabile. La prima permette di ridurre i rischi di deformazione della cerniera, mentre il vetro a spessore variabile sostituisce il supporto metallico utilizzato da altri produttori. Questi elementi rappresentano un tentativo di migliorare la resistenza e la durabilità del dispositivo.

? Cosa scoprirai Come farà il Liquid Metal a impedire la deformazione della cerniera?. Perché il vetro a spessore variabile è meglio del supporto metallico Samsung?. Come riesce la colla smart a nascondere la piega del display?. Quanto costerà davvero l'iPhone Ultra una volta arrivato in Europa?.? In Breve Prezzo stimato per il mercato europeo intorno ai 2.500 euro.. Confronto tecnologico con il display MONT Flex del Galaxy Z Fold 8.. Accordo esclusivo con Liquidmetal Technologies siglato nel 2010.. Architettura Dual-Layer con pannello OLED prodotto da Samsung Display.. Apple punta a scardinare il mercato dei dispositivi pieghevoli introducendo l’iPhone Ultra, un prodotto progettato per eliminare la fastidiosa ruga centrale del display che affligge i modelli attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Ultra: Liquid Metal e vetro variabile stendono la ruga

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