iPhone 18 Pro Max | più spesso più potente e con apertura variabile

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai fornitori asiatici, l’iPhone 18 Pro Max si presenterà con uno spessore di 8,8 millimetri, leggermente superiore agli 8,75 millimetri del modello precedente. La novità riguarda anche la sua potenza, mentre il design sembra aver abbandonato la corsa alla miniaturizzazione, con un aumento di peso e dimensioni rispetto alla versione precedente.

Apple sembra aver messo in pausa la corsa al millimetro. Secondo le ultime indiscrezioni dai fornitori asiatici, l’iPhone 18 Pro Max avrà uno spessore di 8,8 mm, leggermente superiore agli 8,75 mm del modello precedente, iPhone 17 Pro Max. Questo piccolo incremento influisce sul peso del dispositivo, che secondo il leaker Instant Digital su Weibo supererà i 240 grammi, rendendo l’iPhone 18 Pro Max il più pesante mai prodotto dalla mela. Una scelta che potrebbe far discutere chi predilige la leggerezza, ma che ha lo scopo di migliorare l’autonomia complessiva del dispositivo. Grazie allo spazio interno aggiuntivo, il nuovo flagship potrà ospitare una batteria fino a 5. 🔗 Leggi su Billipop.com

