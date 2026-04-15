WhatsApp si rinnova | ecco il nuovo stile Liquid Glass su iPhone

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento della sua interfaccia per iPhone, caratterizzato da un nuovo stile chiamato Liquid Glass. La distribuzione della nuova versione sta progredendo, ma per chi desidera provarla subito, è necessario aspettare che il rilascio raggiunga tutti gli utenti. L'aggiornamento non è disponibile automaticamente con l'ultimo download dall'App Store, ma richiede un processo di distribuzione graduale.

La nuova interfaccia di WhatsApp per iPhone entra in una fase sempre più avanzata di distribuzione. Non basta infatti aggiornare l’app dall’App Store per vedere subito le novità, perché il rilascio del nuovo design viene gestito direttamente lato server e attivato gradualmente sugli utenti. Il cambiamento più evidente riguarda l’estetica generale dell’app. Il nuovo design abbandona le superfici piatte per introdurre un linguaggio visivo più moderno, basato su trasparenze, profondità e riflessi dinamici. L’effetto “vetro liquido” crea una sensazione di stratificazione delle schermate, con elementi che sembrano fluttuare sopra lo sfondo e reagire ai movimenti dell’interfaccia.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - WhatsApp si rinnova: ecco il nuovo stile Liquid Glass su iPhone iOS 26.2 - Activa YA el Nuevo Modo (ULTRA OSCURO) Liquid Glass para tu iPhone Notizie correlate WhatsApp rivoluziona i vocali: arriva il nuovo player “Liquid Glass” e cambia tuttoWhatsApp continua a rinnovarsi e questa volta punta a migliorare uno degli strumenti più usati dell’app: i messaggi vocali. Telegram cambia volto su Android: addio menu e arriva il Liquid GlassTelegram ha radicalmente rinnovato la sua interfaccia per dispositivi Android, introducendo un design “Liquid Glass” e abbandonando il tradizionale... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: iOS 26: Apple mostra come cambiano le app con Liquid Glass. WhatsApp, il design Liquid Glass si sta diffondendo su quasi tutti gli iPhoneIl panorama delle applicazioni di messaggistica sta vivendo una trasformazione radicale con il progressivo rilascio della nuova interfaccia di WhatsApp. Dopo una fase iniziale di beta testing estremam ... theapplelounge.com WhatsApp si rifà il look su iPhone con design liquidoWhatsApp continua a lavorare per affinare l’esperienza d’uso sulle piattaforme mobile, questa volta concentrando i suoi sforzi su un profondo rinnovamento dedicato esclusivamente agli utenti iOS. macitynet.it