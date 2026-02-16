Tragedia alla stazione di Spoleto | uomo di 40 anni investito da un treno

Un uomo di 40 anni, di nazionalità polacca, è stato investito da un treno questa mattina alle prime luci dell’alba alla stazione di Spoleto. La polizia ha trovato il corpo sull’ultimo binario poco dopo le 6, lasciando intuire che si tratti di un gesto volontario. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i pendolari che si trovavano sulla banchina in quel momento.

Ancora da chiarire la dinamica: ipotesi incidente o gesto volontario. Disagi per i passeggeri dell'Intercity Perugia-Roma Dramma alla stazione di Spoleto dopo un uomo è morto dopo essere stato investito dal treno. Un uomo, un 40enne polacco, è stato trovato senza vita, questa mattina, sulla banchina della stazione di Spoleto, intorno alle ore 6. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto da un treno, ma non è ancora chiaro se si trovasse sui binari o se fosse caduto accidentalmente dal convoglio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La tragica incidente alla stazione di Civitavecchia ha causato la morte di un giovane, investito da un treno regionale dopo essere caduto dalla banchina.

Nella stazione di Firenze Campo di Marte, un uomo è stato investito da un treno dopo le 19, al binario 3.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.