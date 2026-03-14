Treno con armamenti bloccato alla stazione | Pisa non sia complice della guerra grave il silenzio del sindaco Conti

Il 12 marzo, attivisti di Diritti in Comune e altri rappresentanti pacifisti si sono radunati sui binari alla stazione di Pisa per bloccare un treno carico di armamenti diretto al nord. La protesta ha coinvolto anche un consigliere comunale, mentre il sindaco Conti non ha commentato l'evento. La vicenda ha suscitato attenzione sulla posizione della città rispetto alla consegna di materiali bellici.

Diritti in Comune, presente sui binari durante la protesta, attacca l'amministrazione e fa appello alla mobilitazione contro la militarizzazione del territorio Torna sull'azione di protesta alla stazione di Pisa della sera del 12 marzo Diritti in Comune, lista che con il consigliere comunale Francesco Auletta e altri attivisti dell'area pacifista era presente sui binari per bloccare un treno carico di armamenti diretto al nord. Il gruppo pone nuovamente il tema politico del contrasto alle politiche di guerra e del controllo che ha o dovrebbe avere il Comune di Pisa su queste movimentazioni logistiche di armi. "Quanto accaduto alla stazione di Pisa - scrive Diritti in Comune - segna un fatto politico e civile estremamente rilevante per la nostra città. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Passa il treno delle armi alla stazione, attivisti no guerra bloccano il binario: tensione a PisaPisa, 12 marzo 2026 – Bloccato il binario 3 della stazione di Pisa: un centinaio di attivisti ha invaso la linea allo scalo ferroviario per impedire... Leggi anche: Sánchez contro Trump, scontro totale con gli Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?». E il silenzio «complice» di Merz ora è un caso – I video Aggiornamenti e notizie su Treno con armamenti bloccato alla... Temi più discussi: Manifestanti bloccano treno con mezzi militari a Pisa: No al prezzo del riarmo; Antagonisti sui binari, fermato un convoglio con mezzi militari; Bloccare il transito di armamenti. Mobilitazioni in corso a Piombino, Livorno e stazione di Pisa; Pisa: bloccato il treno carico di armi - Pressenza. Pisa: bloccato il treno carico di armiSeduti sulle rotaie del binario 3 della stazione di Pisa, ieri - giovedì 12 marzo, un centinaio di manifestanti hanno impedito il passaggio del convoglio Seduti sulle rotaie del binario 3 della stazio ... pressenza.com Treno con mezzi militari bloccato alla stazione di Pisa da manifestantiDisagi a partire dal tardo pomeriggio alla stazione centrale di Pisa, dove alcune decine di manifestanti afferenti alla sinistra radicale e all'area ... gonews.it 14/3/26.Torna il“Treno del Mare”:confermato dall'ass. Griguolo e dal sindaco Armelao per l’estate 2026 il collegamento Verona–Chioggia, grazie all'iniziativa con Trenitalia: dal 5/7 al 13/9/26 nei sabati e giorni festivi arrivo a Chioggia h 10.30, ritorno h 18 (con x.com Cerchiamo ancora Rodolfo, l'uomo ha preso un treno da #Messina per #TaorminaGiardini il 7 giugno, ma non è mai arrivato a destinazione. Il suo cellulare ritrovato a #GalatiMarina, su un muretto. Qualcuno ricorda di averlo incontrato [VIDEO INTEGRALE]→ - facebook.com facebook