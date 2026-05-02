Intralci di drammaturgia porta in scena a Castrovillari Polemos – Lessico di guerra, il monologo di Giovanni Cukon che affronta senza filtri il tema del conflitto e della responsabilità.. “Intralci di drammaturgia” continua a crescere, a farsi spazio, a trasformare il teatro in un dispositivo civile capace di attraversare luoghi, biografie, istituzioni. Dopo il doppio sold out di Miseria e nobiltà al Teatro Sybaris, il progetto sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito del Piano Azione Coesione (PAC) compie un passo ulteriore, forse il più denso di significato: il 5 maggio 2026, presso la Casa Circondariale Rosetta Sisca di Castrovillari, va in scena Polemos – Lessico di guerra, spettacolo di e con Giovanni Cukon.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Intralci di drammaturgia: quando il teatro entra nel cuore del carcere

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