Nell’ambito dello spettacolo, l’ultima cena si presenta come un momento che va oltre la semplice convivialità. Oggi, la scena culinaria si trasforma in una vera e propria drammaturgia dei sensi, dove lo chef assume il ruolo di regista, creando un’esperienza che coinvolge vista, olfatto e gusto. La tavola diventa così un palcoscenico, e ogni piatto contribuisce a una narrazione sensoriale.

Life&People.it Sedere a tavola, oggi, non è più un atto di pura sussistenza né una semplice concessione al piacere del palato; è l’ingresso in una drammaturgia dei sensi dove lo chef dismette la toque per indossare i panni del regista. Stiamo assistendo a una metamorfosi profonda, una transizione dove il piatto smette di essere un perimetro statico per farsi palcoscenico, elevando la gastronomia come forma d’arte totale. In questa nuova era della ristorazione, il confine tra commensale e spettatore si dissolve: le pareti del ristorante diventano tele immersive, i camerieri si trasformano in performer e il menu è un copione scritto con inchiostro edibile. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’ultima cena dello spettacolo: quando il piatto fa drammaturgia

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