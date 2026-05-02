Intesa Sanpaolo premio fino a 3.200 euro e azioni ai dipendenti in Italia

Intesa Sanpaolo ha annunciato un piano di incentivazione per i propri dipendenti in Italia, prevedendo premi in denaro fino a 3.200 euro e un piano di partecipazione azionaria. Ai lavoratori sarà garantito un investimento minimo di almeno 2.200 euro sotto forma di azioni. L’iniziativa riguarda tutti i dipendenti della banca presenti sul territorio nazionale e mira a riconoscere il contributo durante l’anno.

Premi in denaro fino a 3.200 euro e un piano di partecipazione azionaria garantita da almeno 2.200 euro per ciascun dipendente. Intesa Sanpaolo ha siglato il 30 aprile 2026 un doppio accordo con le principali organizzazioni sindacali del settore bancario: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. L’intesa riguarda circa 70.000 lavoratrici e lavoratori del gruppo in Italia e mette sul piatto complessivamente 177 milioni di euro, secondo i calcoli della First Cisl. Il premio di risultato 2026. Il primo accordo riguarda il premio variabile di risultato 2026, che segna un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Il bonus base parte da 1.400 euro per le figure professionali di ingresso e arriva fino a 3.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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