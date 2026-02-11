Ferrari ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un bonus fino a 14.900 euro in busta paga. La casa di Maranello vuole distribuire parte dei guadagni del 2025, riconoscendo il lavoro di chi contribuisce al successo dell’azienda. La decisione riguarda tutti i dipendenti, che riceveranno il premio come risultato dei buoni risultati di fatturato e ordini raggiunti quest’anno.

Ferrari ha deciso di riconoscere un premio di risultato ai propri dipendenti per “condividere il successo” di fatturato e ordini registrato nel 2025. Le somme che verranno accreditate ai lavoratori in busta paga, probabilmente in più acconti, possono ammontare fino a 14.900 euro ciascuno. La decisione del Cavallino coinvolge circa 5mila persone contrattualizzate in Italia tra operai, tecnici, impiegati e varie altre figure professionali. L’annuncio è giunto durante la conferenza stampa di presentazione dei conti del 2025, chiuso con ricavi netti in crescita del 7% e utili solidi. Perché Ferrari ha premiato i suoi dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari, premio ai dipendenti fino a 14.900 euro: chi lo riceverà in busta paga

Approfondimenti su Ferrari Premio

Ferrari distribuisce fino a 14.

La Ferrari ha deciso di premiare i suoi dipendenti italiani con un bonus di quasi 15mila euro a testa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ferrari Premio

Argomenti discussi: Ferrari, premio di produzione record per operai e dipendenti: fino a 14.900 euro in più nello stipendio; Premio per i dipendenti: Ferrari distribuisce fino a 14.900 euro. Giusto festeggiare i risultati con tutti; Ferrari aumenta il premio ai dipendenti fino a 14.900 euro; Ferrari, premio di risultato da capogiro per i dipendenti: fino a 14.900 euro.

Ferrari, premio ai dipendenti fino a 14.900 euro: chi lo riceverà in busta pagaL’annuncio è giunto dall’a.d. Benedetto Vigna in conferenza stampa. Il Cavallino condivide così coi lavoratori il successo di ordini e fatturato registrato nel 2025. L’erogazione ... quifinanza.it

Ferrari darà un premio di 14.900 euro ai suoi dipendenti perché è giusto condividere i successiFerrari chiude il 2025 con ricavi e utili in crescita e aumenta il premio per i 5mila dipendenti italiani fino a 14 ... fanpage.it

Ferrari chiude il 2025 con ricavi e utili in crescita e aumenta il premio per i 5mila dipendenti italiani fino a 14.900 euro. - facebook.com facebook

#Ferrari distribuirà un premio annuale aggiornato di 14.900€ per ciascun dipendente. Vigna: “Abbiamo fatto i primi test a BAR, aspettiamo i test veri in Bahrein. Lo scorso anno abbiamo appreso diverse lezioni e aree di miglioramento. L'importante è essere re x.com